Quoi retenir de la fin de semaine?

Les droits des femmes autochtones mis en avant à la Marche mondiale des femmes

Un peu partout au Québec, des femmes se sont réunies dimanche après-midi pour la Marche mondiale des femmes (MMF). La Coordination du Québec de la MMF (CQMMF), le regroupement féministe à l’origine des activités dominicales, a profité des événements pour demander des mesures concrètes visant à protéger le quotidien des femmes autochtones.

« On souhaite que les forces policières cessent leur pratique de profilage racial et d’interpellations policières. On souhaite qu’il y ait une réparation pour les stérilisations forcées », a mentionné une porte-parole de la MMF au Québec, Marie-Andrée Gauthier.

La pression de la pandémie exercée sur les communautés autochtones et la mort de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette ont amené la CQMMF à mettre davantage en lumière ces demandes concernant les femmes autochtones.

Ces revendications, qui sont le fruit de consultations, avaient été portées à l’attention de la ministre québécoise responsable de la Condition féminine, Isabelle Charest, en mars 2020. Mais la CQMMF n’a eu depuis aucun suivi ni engagement concret en réponse à ses demandes. Le regroupement a l’intention de revenir à la charge auprès de Mme Charest.