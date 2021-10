Deux fillettes poignardées: l’hôpital psychiatrique plutôt que la prison pour la mère

La mère de famille de Montréal qui a tué l’une de ses fillettes et blessé gravement l’autre en avril 2020 ne prendra pas le chemin de la prison, mais plutôt celui de l’hôpital psychiatrique. Une juge l’a déclarée vendredi matin criminellement non responsable de ses actes pour cause de troubles mentaux.

La femme de 35 ans, qui ne peut être identifiée afin de protéger l’identité des victimes, avait poignardé ses deux filles dans le logement de leur père, dans le quartier Villeray de Montréal, où elle était en visite ce jour-là.

Elle a été arrêtée sur les lieux et accusée de meurtre et de tentative de meurtre. Sa fille aînée, âgée de 11 ans, est morte peu après avoir été transportée à l’hôpital. Sa cadette âgée de 5 ans a survécu à ses graves blessures.

Le procès de la femme devait commencer au début du mois d’octobre, mais il n’a finalement pas eu lieu, puisque les experts s’entendaient sur son état mental : quand elle a poignardé ses filles, elle souffrait d’une grave psychose selon eux. Vendredi matin, la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure l’a ainsi déclarée non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.

Dans son jugement livré oralement dans une salle de Cour du palais de justice de Montréal, elle a tranché que la preuve des experts psychiatres ne laisse aucun doute : la femme souffrait d’un trouble psychotique lorsqu’elle a posé ses gestes, ce qui a altéré sa perception de la réalité.

Habitée de pensées « délirantes », elle ne pouvait alors pas savoir que ses gestes étaient « mauvais », a-t-elle signalé.

Selon les deux experts, la mère ne pouvait avoir simulé son état pour éviter une condamnation criminelle.

La juge Lachance a ainsi déterminé que la femme devra être détenue dans un hôpital psychiatrique pour une durée indéterminée. Elle devra prendre une médication antipsychotique « à très long terme », a-t-elle ajouté. Son état est encore aujourd’hui « très fragile ».