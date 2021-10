Quoi surveiller aujourd’hui ?

La cause des notaires entendue ?

La Cour suprême du Canada rend ce matin son jugement concernant des demandes d’autorisation, dont celle pour la cause Procureur général du Québec c. Avocats et notaires de l’État québécois.

L’affaire remonte à 2017, alors que Québec avait imposé une loi spéciale forçant le retour au travail des avocats et notaires de l’État. En avril, la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour supérieure qui invalidait cette mesure mise en place par le président du Conseil du trésor de l’époque, le libéral Pierre Moreau.