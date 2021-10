Le décret en santé fonctionne-t-il?

Les travailleurs de la santé se sont-ils résignés à se faire vacciner depuis le décret sur la vaccination obligatoire ? La mesure a indéniablement fait effet : près de la moitié des travailleurs qui n’étaient pas adéquatement vaccinés le 26 août le sont maintenant, selon les données du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec.

Des 43 461 travailleurs québécois qui n’avaient reçu aucune ou une seule dose de vaccin contre la COVID-19 à la fin août, il ne reste que 22 446 membres à travers le réseau qui ne remplissent pas les critères de vaccination. Le personnel avait initialement jusqu’à vendredi pour s’y soumettre sous peine de se faire suspendre sans solde. Plus tôt mercredi, Québec a toutefois reporté l’échéance au 15 novembre.

Le ministère de la Santé constate que la mesure a bel et bien « eu un effet sur la vaccination auprès des travailleurs de la santé. » « Chaque jour, on gagne des points de pourcentage supplémentaires. Nous sommes passés de 91 à 96 % [de travailleurs de la santé vaccinés] en une vingtaine de jours, la progression est peut-être lente, mais sûre », a-t-il indiqué dans un courriel au Devoir.

C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la date butoir de l’application du décret a été repoussée mercredi, explique le ministère. « Des employés du réseau de la santé continuent à se faire vacciner encore chaque jour. Nous sommes confiants que les gens qui hésitent encore à se faire vacciner se rendent compte de l’impact qu’ils ont sur leurs collègues et aussi sur leurs patients et se décident finalement à se faire vacciner », soutient-il.

À Montréal, près de la moitié des travailleurs ont aussi répondu à l’appel. S’ils étaient 16 107 le 26 août, ils sont aujourd’hui 8759 à ne pas être adéquatement vaccinés. Ces derniers représentent près de 40 % des travailleurs non adéquatement vaccinés de la province.

Ordres professionnels

La couverture vaccinale des travailleurs gagne effectivement des points de jour en jour, en particulier chez les sages-femmes, les infirmières et les infirmières auxiliaires. Selon l’analyse du Devoir de la dernière vigie sur la vaccination des travailleurs de l’Institut national de Santé publique du Québec (INSPQ), la couverture vaccinale des infirmières auxiliaires de la province a augmenté de 13,5 points de pourcentage depuis le 16 août, passant ainsi de 76,2 % à 89,7 % de travailleurs adéquatement vaccinés en deux mois.

On compte présentement 82 % des sages-femmes de la province adéquatement vaccinées, alors qu’elles n’étaient que 67,7 % il y a deux mois — soit une progression de 14,2 points de pourcentage. Pour leur part, près de 95 % des infirmières et infirmiers du réseau sont maintenant adéquatement vaccinés, soit 6,8 points de plus qu’au 16 août.

Concrètement, ce sont donc 3950 infirmières auxiliaires et 5318 infirmières qui se sont fait vacciner en deux mois. De plus, 40 sages-femmes se sont ajoutées, parmi les 279 de l’ordre professionnel.

« Le nombre de travailleurs vaccinés a augmenté de manière claire. Il ne faut pas non plus sous-estimer l’apport des ordres professionnels qui nous donnent un coup de main en démontrant clairement à leurs membres l’importance de la vaccination », rajoute le ministère, qui leur tend maintenant la main afin qu’ils reçoivent les doses de vaccins nécessaires d’ici le 15 novembre.