La présidente de la FIQ, Nancy Bédard, en réflexion sur son avenir

Une crise interne secoue la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ), le plus important syndicat d’infirmières au Québec. Sa présidente Nancy Bédard a entamé vendredi dernier « un moment de réflexion afin de prendre le recul nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour l’organisation », indique le comité exécutif national de la FIQ, dans une lettre adressée aux présidents des syndicats affiliés et obtenue par Le Devoir.

« La présidente fera part des conclusions de ses réflexions dès que possible », poursuit le comité exécutif national dans sa missive envoyée le 7 octobre.

Le leadership de Nancy Bédard est contesté. La présidente de la FIQ a fait l’objet d’une motion de non-confiance lors d’un huis clos du conseil national le 4 octobre. Environ 60 % des délégués ont voté en sa faveur et 40 % contre, d’après des sources consultées par Le Devoir.

La vice-présidente à l’organisation syndicale et l’éducation-animation de la FIQ, Kathleen Bertrand, a remis sa démission le lendemain, lors de la séance du comité exécutif. La démissionnaire a écrit sur sa page Facebook deux jours plus tard que « la vie nous fait parfois prendre des chemins inattendus, il ne faut jamais hésiter à se tenir debout pour être en accord avec nos valeurs et nos principes et surtout ne jamais avoir de remords ».

« J’ai quitté mes fonctions au sein du comité exécutif de la FIQ pour pouvoir continuer à me regarder dans le miroir et me dire que se tenir debout c’est toujours la meilleure route à prendre », a poursuivi Kathleen Bertrand dans sa publication diffusée sur Facebook.

Un conseil national de la FIQ doit avoir lieu demain.

Plus de détails suivront.