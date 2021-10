Début de la grève dans les CPE

C’est le premier jour de grève pour plusieurs centres de la petite enfance du Québec (CPE). Le débrayage touche près de 8000 enfants de Montréal et de Laval ainsi que des régions de Lanaudière, de la Montérégie et de l’Estrie. Des manifestations sont prévues en avant-midi à Montréal et à Sherbrooke.

Mercredi, ce sont des CPE des régions de Québec, de Chaudière-Appalaches et de l’Abitibi qui seront en grève.

Les éducatrices représentées par la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) sont sans contrat de travail depuis plusieurs mois.