Quoi retenir de la (longue) fin de semaine?

Suspension des permis pour les infirmiers non vaccinés

Les infirmières et infirmiers non vaccinés contre la COVID-19 verront leurs permis suspendus à compter de vendredi prochain. C’est ce qu’a confirmé lundi le président de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ), Luc Mathieu, trois jours après que le ministre québécois de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a réitéré son ultimatum aux employés du réseau de la santé.

«Je ne comprends pas que des gens ayant une formation scientifique s’opposent à se faire vacciner», a déclaré le président, précisant qu’à la fin de la semaine dernière, 4338 des membres de l’Ordre n’avaient pas été adéquatement vaccinés et que le statut de 5716 autres restait à vérifier. La décision sur la suspension des permis devrait être communiquée officiellement aux personnes concernées mardi ou mercredi. Cette suspension demeurera en vigueur tant qu’une preuve de vaccination adéquate n’aura pas été produite.

De son côté, le ministre Dubé, qui s’est empressé de saluer la décision de l’OIIQ sur Twitter, s’est engagé à présenter cette semaine un plan de contingence, qui prévoit une réorganisation des services dans le réseau.