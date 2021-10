Ouvert ou fermé pour l’Action de grâce?

Des services sur pause

À Montréal comme à Québec, les bureaux municipaux, les comptoirs de permis et ceux de la Cour municipale seront fermés ce lundi 11 octobre. Les services d’urgence sont toutefois maintenus.

Si vous attendez un colis, il vous faudra faire preuve de patience, puisque les bureaux de poste et les livreurs de Postes Canada prendront congé lundi. De nombreux bureaux gérés par le gouvernement provincial et fédéral fermeront aussi leurs portes à l’occasion de l’Action de grâce. Ce sera entre autres le cas de ceux de la SAAQ, de Loto-Québec et de Passeport Canada.