Quoi surveiller aujourd’hui ?

Le télescope James Webb

Le télescope James Webb, souvent présenté comme le « petit frère » sinon comme le successeur du fameux télescope Hubble, devrait quitter la Terre le 18 décembre pour aller se placer en orbite. Aujourd’hui, la NASA et l’Agence spatiale canadienne détailleront plusieurs informations techniques au sujet de ce lancement très attendu par les chercheurs.

L’appareil d’une grande puissance aura la capacité d’observer dans l’infrarouge et sera équipé d’un miroir près de trois fois plus gros que celui de Hubble. Sa sensibilité sera, quant à elle, 100 fois plus grande.