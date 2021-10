Chase Champigny, 3 ans, cheveux bruns, yeux bruns, pesant environ 20kg.

Mayden Champigny, 1 an.

À recherche deux enfants de 3 ans et 1 an enlevés à Sutton, la Sûreté du Québec a déclenché une alerte Amber jeudi midi.Les enfants manquants sont:La suspecte est Maryse Desmarais, 33 ans. Elle conduirait une Chevrolet Traverse noire de 2011.pour plus de détails.D'autres détails suivront.