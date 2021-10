Quoi surveiller aujourd’hui ?

Consultations publiques sur le projet de loi 96

À Québec, les consultations consacrées au projet de loi 96, qui réforme la Charte de la langue française, se poursuivent mercredi, pour une troisième semaine.

Parmi les intervenants qui prendront la parole aujourd’hui, on note un accent économique avec la présence de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et du Conseil québécois du commerce de détail. La commission entendra aussi la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et la Fédération québécoise des municipalités.