Mille cas en moins en deux semaines à Montréal

Le nombre de cas de COVID a fléchi de 29 % dans la métropole depuis deux semaines, révèle le dernier état de situation diffusé mardi par la Direction régionale de santé publique de Montréal, et le nombre d’éclosions est en recul.

Plus d’un millier de cas en moins ont été recensés entre le 21 septembre et le 4 octobre, comparativement aux deux semaines précédentes (7 au 20 septembre). Le taux de positivité est en net recul, puisque parmi plus de 77 000 personnes dépistées depuis 2 dernières semaines, seulement 2,88 % ont obtenu un résultat positif, comparativement à 4 % pour les 14 jours précédents.

Le nombre de cas d’infection déclarés dans la population est en baisse presque dans tous les arrondissements sauf deux (Outremont et Pierrefonds-Roxboro), et des reculs importants sont observés dans les quartiers parmi les plus touchés, notamment Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Ahuntsic-Cartierville et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.

Le rapport hebdomadaire du 5 octobre sur les éclosions actives révèle aussi une baisse d’environ 10 % du nombre d’éclosions, et ce, pour tous les milieux y compris les milieux scolaires.

Par contre, plus de jeunes ont été touchés par ces éclosions, puisque le nombre de cas dans les établissements scolaires est passé de 213 à 242 en une semaine. Au même moment, une diminution majeure du nombre de cas d’infection a été recensée dans les services de garde, où 97 cas ont été déplorés, un recul de 34 % par rapport à la semaine précédente.

En date du 5 octobre, pas moins 81 % des Montréalais de tous âges avaient reçu une dose, et 77 % deux doses. Chez les plus de 12 ans admissibles au vaccin, ces pourcentages atteignent respectivement 93 % et 87 %. Seuls cinq arrondissements (Montréal-Nord, Saint-Léonard, Côte-des-Neiges, Outremont et Côte Saint-Luc) affichent encore des taux de vaccination complète sous la barre des 75 % chez les 12 ans et plus.