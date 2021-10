La famille de Joyce Echaquan déposera une poursuite au civil contre l'hôpital

La famille de Joyce Echaquan va déposer une poursuite en responsabilité civile, ciblant l’hôpital et certains médecins pour les nombreux manquements qui ont mené à la mort de la femme atikamekw.

L’avocat de la famille, Me Patrick Martin-Ménard, a annoncé mardi qu’il allait entamer, au nom de la famille, une série de procédures pour obtenir justice pour Mme Echaquan, dont une poursuite en responsabilité civile, qui sera déposée dans les prochains jours. « C’est clair pour nous qu’on a tous les éléments qui nous amènent à penser que la responsabilité civile de l’hôpital et de certains médecins est engagée dans ce contexte-là », a soutenu l’avocat.

Une nouvelle plainte sera également déposée à l’Ordre des infirmières en lien avec les événements qui sont survenus lors de l’épisode de soins offerts au centre hospitalier de Lanaudière en septembre dernier. La semaine dernière, l’ordre a annoncé que l’infirmière qui a insulté Joyce Echaquan dans la vidéo filmée par la patiente avait été radiée pour un an.

Or, la famille se dit « extrêmement déçue » de cette enquête de l’Ordre des infirmières et lui demande de « refaire ses devoirs » .

« L’enquête semble s’être concentrée uniquement sur les événements que l’on voit dans la vidéo, mais ne porte pas attention à ce qui s’est passé avant et après, a expliqué Me Martin-Martin, qui était entouré de la famille dans le jardin de l’Auberge Godefroy à Bécancour, quelques heures à peine après la conférence de presse de la coroner Géhane Kamel à Trois-Rivières. « Le fait le plus important, selon nous, c’est le fait qu’elle a été laissée seule, contentionnée physiquement et chimiquement, sans surveillance étroite et sans monitoring », a martelé l’avocat.

Autres manquements

Plusieurs autres manquements et comportements répréhensibles ont été mis à jour lors de l’enquête publique de la coroner. Une voisine de civière a notamment révélé avoir entendu les infirmières rire de Mme Echaquan lorsque celle-ci est tombée par terre. Un autre témoin civil a entendu le personnel soupirer de soulagement lors du décès de Mme Echaquan. Si l’Ordre tient véritablement à protéger le public, il doit également se pencher sur l’emploi de CEPI, ces candidates à l’exercice de la profession infirmière, qui n’ont pas encore reçu leur diplôme, mais qui sont traitées comme des infirmières à part entière dans les urgences du Québec.



Plus tôt, dans la journée, la coroner Géhane Kamel a relevé le fait que la CEPI, qui avait la responsabilité de Mme Echaquan juste avant son décès, n’avait pas les compétences requises pour détecter l’état de santé de Mme Echaquan qui se détériorait pourtant à vue d’œil. La coroner recommandait notamment que l’Ordre se penche sur cette pratique.

L’avocat a profité de l’occasion pour souligner le manque de sensibilité de l’Ordre des infirmières, qui a annoncé la radiation de l’infirmière le jour même de l’anniversaire de la mort de Mme Echaquan, et ce, en passant d’abord par les médias plutôt que par la famille. La famille a trouvé cela « extrêmement insultant » et estime que cette enquête semblait être « davantage une opération de relations publiques » qu’autre chose.

Une plainte sera également déposé au Collège des médecins contre les deux médecins qui ont traité Mme Echaquan pendant ces deux jours. La coroner Kamel avait également recommandé au Collège des médecins de revenir sur les épisodes de soins prodigués par les médecins. Enfin, une plainte sera déposé à la Commission des droits de la personne.