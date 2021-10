La mort de Joyce Echaquan: une «preuve réelle que le système a échoué», selon la coroner

La coroner Géhane Kamel persiste et signe : la mort de Joyce Echaquan constitue une « preuve réelle que le système a échoué ». Ce n’est donc pas une question politique, mais un constat qui se base sur les faits qui l’amènent à parler de « racisme systémique » dans son rapport sur le décès de la femme autochtone lors de son séjour au centre hospitalier de Lanaudière en septembre dernier.

« Certains ont tenu des mots durs à son endroit, d’autres ont été des témoins silencieux et certains ont cautionné en n’agissant tout simplement pas, a affirmé la coroner en conférence de presse pour présenter son rapport, déposé vendredi dernier. « Mon rôle n’est pas de débattre d’enjeux politiques, mon rôle est d’établir des circonstances, à partir des faits. Et bien que cela puisse être difficile à entendre, c’est un système empreint de préjugés et de biais qui a contribué à ce qu’on ne prenne pas la situation au sérieux. »

Évoquant le débat « sémantique » autour du mot systémique, elle estime que celui-ci pourrait être remplacé par « institutionnalisé », même si le mot systémique est celui demandé par la famille et la communauté atikamekw. Mais quelle que soit l’expression utilisée, il faut reconnaître que le système banalise le racisme, au point d’avoir laissé mourir cette femme atikamekw, mère de 7 enfants, parce qu’on l’a « considérée au même niveau qu’un animal ».

Géhane Kamel revient sur la définition même du racisme systémique, qui n’est toujours pas bien compris par plusieurs Québécois selon elle. « Le racisme systémique ne prétend pas que chaque individu qui compose ce système est raciste. Il évoque plutôt que le système, soit par des préjugés qui sont tolérés, soit par des actes répréhensibles ou soit par son inaction, contribue à banaliser et à marginaliser les communautés autochtones. »

Un rapport factuel

La coroner, qui a entendu 44 témoins factuels lors des audiences en mai et juin dernier, répète qu’elle se base sur les faits pour arriver à cette conclusion. « Dès la première minute qu’elle est entrée au centre hospitalier, déjà on lui a mis une étiquette, a rappelé la coroner. Et pourquoi cette situation-là, on la décrit comme étant systémique ? C’est quand on a des acteurs qui ne réagissent pas. Et le meilleur exemple — c’est probablement l’exemple qui m’a le plus frappé ou qui m’a le plus perturbé pendant les audiences — c’est quand une chef de service est mise au courant de la fameuse vidéo qui circule et que sa préoccupation, c’est de rassurer l’infirmière, et qu’elle n’est pas suspendue sur-le-champ cette infirmière-là, ça me fait dire que le système contribue à banaliser ce type de propos là. »

Questionnée par les journalistes sur le fait que le gouvernement refuse, jusqu’à aujourd’hui, de reconnaître le racisme systémique, la coroner répond qu’elle ne commentera pas les décisions du gouvernement, mais qu’elle espère que Québec saisira cette occasion pour aller à la rencontre des communautés autochtones et parle d’un « nécessaire rendez-vous ».

Elle se défend par ailleurs d’avoir eu des biais et d’outrepasser son mandat, insistant sur le fait qu’il est nécessaire de faire le point non pas uniquement sur les causes du décès, mais sur les circonstances entourant ce décès.

« J’ai la certitude d’une chose, c’est que mon rapport est toujours collé sur des faits. Pendant les audiences publiques, je crois avoir fait le point là-dessus, peut-être que c’est nécessaire de rappeler qu’humainement, j’ai eu des impatiences pendant les audiences publiques […] mais cela étant dit, rien dans mon rapport [ne permet de dire que j’ai outrepassé] mon devoir d’indépendance et de neutralité. Ce sont des faits, et mon rapport a été écrit à partir de faits. »

Elle ajoute qu’indépendant du débat politique actuel et des demandes de la famille à reconnaître le racisme systémique, elle serait venue « exactement aux mêmes conclusions » si elle avait écrit ce rapport deux ans plus tôt.

Elle souligne par ailleurs que cette recommandation sur la reconnaissance par le gouvernement du racisme systémique, n’est ni la seule, ni la plus importante des recommandations présentée dans son rapport. « Il faut le voir comme un tout », précise-t-elle, ajoutant que la reconnaissance du racisme systémique n’est pas plus importante que le fait d’avoir assez de personnel sur le plancher.