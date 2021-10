Quoi surveiller aujourd’hui ?

Joyce Echaquan : la coroner présente son rapport

Après avoir mené 44 jours d’audiences publiques sur la mort tragique de Joyce Echaquan, la coroner Géhane Kamel rencontrera la presse aujourd’hui à Trois-Rivières, quelques jours après le dépôt officiel de son rapport.

Dans le document, Mme Kamel insiste sur le racisme et les préjugés qu’a dû subir la mère de famille de Manawan. La famille de Mme Echaquan, les chefs atikamekw et l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador devraient réagir après la conférence de presse de la coroner Kamel, tout comme la direction du CISSS de Lanaudière.