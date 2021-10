Quoi retenir de la fin de semaine?

Plusieurs chefs de gouvernement mis en cause pour évasion fiscale

L’utilisation des paradis fiscaux par des dirigeants politiques, des fonctionnaires, des vedettes de la pop et des sportifs, incluant des centaines de Canadiens, a été exposée dimanche dans des millions de documents, nommés « Pandora Papers ». C’est le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), une coalition composée de plus de 600 journalistes en provenance de 150 médias, répartis dans 117 pays, qui a révélé ces nouvelles informations.

La fuite contient plus de 11,9 millions documents financiers, qui proviennent de 14 firmes de services qui servent à créer des sociétés-écrans pour les clients qui souhaitent cacher leurs activités financières. Les véritables propriétaires de plus de 29 000 sociétés enregistrées dans des paradis fiscaux ont été révélés au grand jour, et ceux-ci proviennent de 200 pays et territoires.

« Le phénomène apparaît dans sa systématicité. On peut même parler d’une industrie. C’est à une échelle formidable, phénoménale », commente Alain Deneault, auteur du livre Paradis fiscaux: la filière canadienne, en entrevue au Devoir. « On ne peut plus parler d’une affaire marginale, parallèle ou mineure. Ce ne sont pas des anecdotes ».