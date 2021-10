Quoi surveiller en fin de semaine ?

Québec solidaire en précampagne

La formation politique Québec solidaire entamera samedi une tournée de cinq régions où elle espère faire des gains lors du prochain scrutin de 2022. Samedi, le chef parlementaire de QS, Gabriel Nadeau-Dubois, se rendra à Rimouski, dans la région du Bas-Saint-Laurent, pour tenir une « assemblée de mobilisation » avec des militants.

« On n’est pas en mode “sauver les meubles”, on est en mode “faire des gains”. […] On veut faire des gains importants », a-t-il déclaré à La Presse canadienne.

En ce moment, la circonscription de Rimouski est détenue par Harold Lebel, ancien péquiste devenu indépendant à la suite d’allégations d’agression sexuelle le visant.