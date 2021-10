Quoi surveiller aujourd’hui ?

QS s’attaque au « troisième lien »

Le projet de troisième lien entre Québec et Lévis reviendra probablement dans l’actualité politique aujourd’hui, puisque les élus de la Commission des transports auront deux heures pour questionner le ministre des Transports, François Bonnardel.

La députée solidaire de Taschereau, Catherine Dorion, a choisi comme sujet d’interpellation à la rencontre « l’absence de vision du gouvernement caquiste pour le développement du transport dans le Québec du 21e siècle ».

Mme Dorion prendra aussi la parole au sujet de ce projet de 10 milliards de dollars en matinée, en compagnie du porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. « On va faire de cet enjeu-là un enjeu national. Comme on a réussi avec GNL », a expliqué Mme Dorion au Devoir.