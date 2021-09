Quoi surveiller aujourd’hui ?

Enquête préliminaire pour André Boisclair

L’ancien politicien André Boisclair revient devant la cour aujourd’hui. Il subira son enquête préliminaire dans un dossier qui remonte à janvier 2014, et pour lequel il fait face à deux chefs d’accusation, soit agression sexuelle avec la participation d’une autre personne et agression sexuelle armée. M. Boisclair devra être présent, et le plaignant se fera entendre — ce devrait être le seul témoin.

André Boisclair est par ailleurs impliqué dans une autre affaire d’agression sexuelle, cette fois pour un événement qui aurait eu lieu en novembre 2015. Le dossier sera aussi entendu aujourd’hui.