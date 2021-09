Il y a un an jour pour jour, Joyce Echaquan filmait ses derniers moments à l’hôpital de Joliette, après avoir été insultée et abandonnée à son sort par le personnel médical qui, comme l’a révélé l’enquête publique du coroner. Un an plus tard, plusieurs ont tenu à lui rendre hommage à Montréal et à Joliette.

1 Jacques Nadeau Le Devoir

2 Jacques Nadeau Le Devoir

3 Jacques Nadeau Le Devoir

4 Jacques Nadeau Le Devoir

5 Valérian Mazataud Le Devoir

6 Valérian Mazataud Le Devoir

7 Valérian Mazataud Le Devoir

8 Valérian Mazataud Le Devoir