L’infirmière qui a insulté Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette dans les instants précédant sa mort a été radiée par son ordre professionnel pour une période d’un an.

Dans une décision rendue le 27 septembre, le conseil de discipline de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a confirmé la radiation de Paule Rocray pour négligence et violence verbale.

L’infirmière — qui détient 33 ans d’expérience — avait reconnu en août avoir fait preuve de violence verbale à l’endroit de Joyce Echaquan et avoir été négligente dans les soins qu’elle lui a prodigués, notamment en ne procédant pas à son évaluation à la suite d’une chute. Par cette reconnaissance de culpabilité, Mme Rocray a admis avoir enfreint les articles 37 et 44 du code de déontologie de l’OIIQ.

Les deux parties — soit l’avocat de Paule Rocray et celui du syndic de l’OIIQ qui a formulé la plainte — avaient soumis une recommandation commune d’un an de radiation (soit un an pour le chef de violence verbale et six mois pour le chef de négligence, à être purgés concurremment).

Dans la vidéo des anciens instants de vie de Mme Echaquan, plusieurs propos dégradants sont prononcés par des soignantes. «Asti d’épaisse de tabarnouche », « ça là, c’est mieux mort ça », « t’as-tu [fini] de niaiser là ! », « Heille t’es épaisse en câlisse », « Ben meilleur pour fourrer que d’autre chose ça / surtout que c’est nous autres qui paie pour ça », entend-on notamment.

Devant le conseil de discipline de l’OIIQ, Mme Rocray avait dit se sentir «honteuse». « Ce n’est pas moi, ça [d’insulter]. Et je sais que ça va me suivre toute ma vie », avait-elle déclaré. Elle n’avait toutefois pas reconnu le caractère discriminatoire des propos qu’elle a tenus à l’endroit de Joyce Echaquan.