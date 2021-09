Mandat d’arrestation contre un militant antivaccins pour refus du port du masque en cour

Le militant anti-mesures sanitaires François Amalega Bitondo est visé par un mandat d’arrestation parce qu’il refusait de porter un masque dans le cadre de son procès pour entrave au travail des policiers, mardi.

Celui-ci faisait plutôt le pied de grue sur le trottoir devant le bâtiment de la Cour municipale de Montréal. « Je ne veux pas entrer dans la cour si je dois porter le masque une seule seconde », a-t-il dit devant Le Devoir. Comme il n’était pas à l’intérieur lorsque son tour est venu, le juge Marc Alain a donc émis un mandat d’arrestation à son endroit.

« Vous ne pouvez pas être à l’intérieur du bâtiment ou de la salle d’audience sans masque. Comme vous ne portez pas de masque et que vous n’avez pas de condition médicale, vous êtes sous mandat d’arrestation », a dit d’un ton officiel un agent de sécurité à l’homme de 43 ans.

Celui-ci devait subir un procès en avant-midi pour entrave au travail des policiers, en lien avec des événements qui se sont produits le 12 mars dernier dans une épicerie grande surface.

François Amalega Bitondo est connu pour avoir organisé des coups d’éclat et des manifestations antivaccins devant des écoles.

Selon ce que le militant antivaccins a indiqué au Devoir, il serait déjà entré sans masque dans le bâtiment de la Cour municipale à quelques reprises par le passé.

L’ancien enseignant de mathématiques, qui est arrivé à 9 h 30 à la Cour municipale, a passé plus d’une heure à l’intérieur, sans masque, à attendre que vienne son tour. Il était accompagné d’une femme âgée qui ne portait pas non plus de masque. Une membre du personnel de la cour s’est ensuite jointe à eux et a passé le plus clair de son temps avec un masque sous le menton, malgré le fait que la sécurité l’ait rappelée à l’ordre.

Deux agents de sécurité ont finalement demandé à M. Amalega Bitondo d’attendre à l’extérieur. L’homme a alors démarré un direct sur Instagram pour filmer l’intervention, s’estimant victime d’une injustice. Selon une agente de sécurité à l’entrée, celui-ci lui aurait menti en affirmant souffrir d’une condition médicale pour justifier de ne pas porter de masque à l’intérieur.

« Je voulais dire “condition de conscience” », lui a lancé François Amalega Bitondo, lorsqu’elle l’a confronté sur le sujet avec deux autres agents à l’extérieur.