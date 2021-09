Quatre autres «anges gardiens» de Snowden se réfugient au Canada

Après une attente de près de cinq ans, Ottawa accorde le statut de réfugié à quatre membres d’une famille sans-papiers qui avaient aidé le lanceur d’alerte Edward Snowden lors de sa cavale à Hong Kong.

Supun Thilina Kellapatha, Nadeeka Dilrukshi Nonis et leurs enfants Sethumdi et Dinath avaient caché le célèbre lanceur d’alerte en 2013, alors qu’il venait d’être accusé de haute trahison par les États-Unis et qu’il était l’un des hommes les plus recherchés de la planète.

En route vers le Canada depuis Hong Kong, ils devaient atterrir à Toronto mardi après-midi et se diriger ensuite vers Montréal, où l’organisation qui les a parrainés les attend. « C’est la fin d’une période de stress et d’angoisse et d’un chapitre extrêmement dur pour cette famille-là », a indiqué au Devoir le président de l’ONG For the Refugees, Me Marc-André Séguin.

Deux autres des personnes sans statut à Hong Kong étaient déjà arrivées au Canada en mars 2019, dont la fille Keana Rodel de M. Kellapatha, issue d’une union précédente. « J’espère qu’ils vont pouvoir grandir ensemble ici, au Canada », avait déclaré la mère de Keana, Vanessa Rodel, lors de leur arrivée.

Il s’agit donc également de retrouvailles pour cette famille éprouvée par une séparation de plusieurs années et des démarches « de très longue haleine », a affirmé leur avocat, Me Guillaume Cliche-Rivard. « Au niveau émotif, au niveau humanitaire et de compassion, c’est une journée extraordinaire », s’est-il aussi réjoui.

Tous les dossiers avaient été déposés en même temps, en janvier 2017, mais ils n’ont pas débouché au même moment. « On a maintes et maintes fois demandé d’accélérer leur dossier, considérant le contexte. C’est impossible que nos programmes de refuge prennent autant de temps », a critiqué cet avocat en immigration.

M. Kellapatha, sa conjointe et leurs enfants étaient sortis de l’anonymat après la sortie du film fortement médiatisé Snowden. « Quand le monde entier a appris le rôle de ces familles, ils se sont retrouvés avec une cible sur le dos », explique Me Séguin. C’est à ce moment-là que l’organisme a cherché à les parrainer.

La prochaine étape

Maintenant que le volet légal s’est conclu, c’est l’aspect de soutien par la communauté qui entre en jeu, indiquent les deux avocats en immigration.

Après avoir passé les portes des arrivées internationales à l’aéroport Pearson de Toronto, les quatre réfugiés fouleront le territoire en tant que résidents permanents du Canada. Ils se dirigeront ensuite vers Montréal ce soir, où un appartement a été meublé pour eux « par des bénévoles qui ont travaillé d’arrache-pied », a souligné le président de For the Refugees.

C’est d’ailleurs la première fois de leur vie que les deux enfants accéderont ainsi à un statut, puisqu’ils sont nés de parents sans papier à Hong Kong. « Ils n’ont jamais eu de passeport ni de droit d’exister », illustre Me Cliche-Rivard.

Six des sept anges gardiens qui ont collaboré avec M. Snowden se trouveront ainsi au Québec. Il reste toutefois toujours Ajith Pushpakumara, dont la demande n’a pas encore été octroyée par Ottawa.

Edward Snowden a été prévenu de cette victoire et « devrait réagir sous peu », a assuré M. Séguin. En 2019, il avait salué la décision du Canada et avait appelé à accepter ses cinq autres anges gardiens en tant que réfugiés. Dans son autobiographie Mémoires vives, Snowden remerciait ces réfugiés sri-lankais et philippins à Hong Kong pour leur générosité, eux qui avaient partagé sans réserve leurs « ressources limitées », dans un « appartement exigu et délabré », plus petit que sa chambre d’hôtel.