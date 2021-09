Cérémonie sobre et émouvante à Joliette en mémoire de Joyce Echaquan

Un an après le décès tragique de Joyce Echaquan, Barbara Flamand, l’ancienne agente de sécurisation culturelle du centre hospitalier de Lanaudière, se sent encore « coupable » de la mort de Mme Echaquan.

La femme atikamekw, qui a démissionné de son poste après le décès de Mme Echaquan, était au bord des larmes lors de son arrivée sur le site de commémoration à Joliette, mardi matin. « J’ai le cœur brisé. Je me suis renfermée pendant un an. »

Mme Flamand est convaincue qu’elle aurait pu faire une différence, si on l’avait appelée pour accompagner Mme Echaquan, tel que le personnel aurait dû le faire. On l’avait plutôt empêché de faire son travail, la tenant à l’écart jusqu’à ce qu’il soit trop tard, avait-elle raconté au Devoir en février dernier.

Selon elle, sa présence aurait pu faire toute la différence. « Elle serait vivante aujourd’hui, a-t-elle affirmé péniblement mardi matin. Je me culpabilise. J’aurais dû être là. »

Très ébranlée, Mme Flamand a pris le chemin du grand jardin derrière l’hôpital pour rejoindre la centaine de convives réunis pour souligner le triste événement.

La famille de Joyce Echaquan s’est recueillie à l’intérieur du centre hospitalier en matinée mardi. Un peu avant midi, une cérémonie spirituelle a débuté sous un grand chapiteau blanc dressé dans le jardin. Des discours publics sont prévus devant l’hôpital après cette cérémonie privée.

Le mari de Joyce Echaquan, Carol Dubé, prendra la parole, tout comme le chef de Manawan, Paul-Émile Ottawa, et le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish. Ils liront notamment un texte en l’honneur de la défunte.

Le ministre des Affaires autochtones, Ian Lafrenière, et la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, sont tous les deux présents à la cérémonie.

Volonté politique

Pour l’avocat de la famille, Me Patrick Martin-Ménard, la cérémonie est l’occasion d’honorer la mémoire de Joyce Echaquan, mais également de lancer un message politique. « [Il faut] rappeler aux politiciens les demandes que la famille a faites et qui n’ont toujours pas été accordées, à savoir de reconnaître le racisme systémique et le Principe de Joyce. »

Selon lui, il est temps d’aller au-delà des mots. « La volonté politique exprimée en mots ne se traduit pas toujours en actions concrètes, et on a vu très peu d’actions concrètes depuis la dernière année », a-t-il affirmé.

Il reconnaît toutefois que plusieurs changements ont eu lieu du côté de l’hôpital de Joliette — l’ex-p.-d.g. a notamment été congédié et la nouvelle direction travaille étroitement avec la communauté de Manawan pour faire changer les choses —, mais il reste encore « beaucoup de travail à accomplir », assure-t-il.

L’avocat, qui attend avec impatience le rapport d’enquête de la coroner Géhane Kamel, n’a jamais caché son intention d’intenter des poursuites juridiques au nom de la famille, mais il refuse d’en dire plus en ce moment, jugeant que le moment n’est pas approprié. « Je voulais aussi souligner le courage et la résilience dont la famille fait preuve », a-t-il ajouté avant de prendre, lui aussi, le chemin du jardin.

Des veillées auront lieu mardi soir, notamment à Joliette et à Montréal, à la Place Émilie-Gamelin.