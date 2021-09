Sauvetage en cours de 39 mineurs piégés sous terre en Ontario

Une opération de sauvetage pour 39 mineurs qui étaient piégés sous terre dans le nord de l’Ontario ce week-end se poursuit mardi, leur employeur affirmant qu’il s’attend à ce que tous les travailleurs sortent plus tard dans la matinée.

La société minière Vale affirme que 19 travailleurs sont déjà revenus à la surface tôt mardi et se portent bien.

L’entreprise affirme que les employés ont été piégés dans la mine Totten, à l’ouest de Sudbury, dimanche, lorsqu’une pelle envoyée sous terre s’est détachée et a bloqué le puits de la mine.

Elle a expliqué qu’en conséquence, le « système de transport » pour amener les travailleurs vers et depuis la surface est devenu indisponible.

Vale dit que les mineurs sont restés dans des « stations de refuge » souterraines, entre 900 et 1200 mètres sous terre, dans le cadre des procédures normales de l’entreprise. La société minière affirmait lundi que les travailleurs ont accès à de la nourriture, à de l’eau et à des médicaments. Pascal Boucher, coordonnateur de secteur du syndicat pour Sudbury et le nord, avait assuré que les mineurs ont pu passer des appels téléphoniques à partir du puits de la mine, à la fois pour communiquer avec les sauveteurs et pour appeler leurs proches.

Ils ont ensuite commencé à se frayer un chemin à travers un système d’échelles de sortie secondaire.

« Nous remercions les employés touchés pour leur patience et leur persévérance et les équipes de sauvetage minier pour leur dévouement et leur soutien constants, a déclaré Gord Gilpin, chef de l’exploitation minière pour les opérations de Vale en Ontario. Cela a été un effort d’équipe incroyable. »

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, avait déclaré lundi que ses pensées allaient aux mineurs. « Nous comprenons que ce sauvetage prendra un certain temps et nous sommes très soulagés d’apprendre que les mineurs sont actuellement indemnes », a-t-il écrit sur Twitter.

Kalem McSween, porte-parole du ministère du Travail, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario, a déclaré dans un courriel qu’une équipe d’inspection enquêterait sur l’incident une fois l’opération de sauvetage terminée.

La mine Totten a ouvert ses portes en 2014, à Worthington, en Ontario, et produit du cuivre, du nickel et des métaux précieux. Elle emploie environ 200 personnes.