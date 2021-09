Quoi retenir de la fin de semaine?

La violence liée aux armes à feu s'invite dans les élections municipales

La violence liée aux armes à feu se fait plus visible au Québec, particulièrement dans l’est de Montréal. Pourrait-elle devenir un enjeu majeur des présentes élections municipales ? En tout cas, plusieurs formations politiques montréalaises ont montré leurs couleurs en matière de sécurité publique, samedi.

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, a proposé un plan de 110 millions de dollars sur quatre ans en matière de sécurité publique, en complément du budget annuel du SPVM, si elle est réélue. Chose certaine, « avec nous, le financement [du SPVM] est garanti à long terme », a affirmé Mme Plante, le budget annuel du corps de police étant passé d’environ 647 à plus de 679 millions de dollars entre 2018 et 2021, selon les données du SPVM.

À l’inverse, le parti Mouvement Montréal, dirigé par Balarama Holness, propose de diminuer le budget annuel du SPVM pour rediriger une partie de celui-ci vers la création de logements sociaux, d’infrastructures sportives et divers « programmes sociaux ». M. Holness assure cependant qu’il ne compte pas diminuer le nombre de policiers actuellement en poste, mais plutôt réduire certaines dépenses du corps de police, qu’il juge superflues.

Chez Ensemble Montréal, dirigé par Denis Coderre, on a qualifié l’annonce de Mme Plante « d’électoraliste ». Selon le parti, celle-ci survient « après des mois d’inaction et de refus d’augmentation des effectifs [du SPVM] de la part de l’administration actuelle ». « De son côté, Ensemble Montréal propose une saine gestion, une hausse des effectifs et la promesse de ne pas définancer ni désarmer la police », a déclaré le porte-parole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique, Abdelhaq Sari.