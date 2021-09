Les évêques catholiques du Canada présentent leurs excuses officielles aux peuples autochtones du pays. Dans une lettre envoyée vendredi, ils reconnaissent la « souffrance vécue dans les pensionnats indiens du Canada » et expriment leur « profond remords ».

« Nous reconnaissons les graves abus qui ont été commis par certains membres de notre communauté catholique : physiques, psychologiques, émotionnels, spirituels, culturels et sexuels », écrit la direction de la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) au terme d’une réunion en Assemblée plénière qui s’est tenue cette semaine.

« Nous reconnaissons également avec tristesse le traumatisme historique et continu, de même que l’héritage de souffrances et de défis qui perdure encore aujourd’hui pour les peuples autochtones. »

La Conférence des évêques catholiques du Canada se dit « pleinement engagés dans le processus de guérison et de réconciliation » et promet de recueillir des fonds pour soutenir les initiatives locales.

« Nous invitons les peuples autochtones à cheminer avec nous dans une nouvelle ère de réconciliation, en nous aidant pour chacun des diocèses de notre pays, à prioriser les initiatives de guérison, écouter l’expérience des peuples autochtones, spécialement les survivants et les survivantes des pensionnats indiens, et éduquer les membres de notre clergé, les hommes et les femmes consacrés, de même que les fidèles laïcs, sur les cultures et la spiritualité autochtone. »

Les évêques s’engagent également à « poursuivre le travail visant à fournir les documents ou les archives qui aideront à commémorer les personnes qui sont enterrées dans des sépultures ».

La CECC indique également qu’une délégation autochtone, composée de survivants, d’aînés, de gardiens du savoir et de jeunes, rencontrera le pape François à Rome en décembre 2021.