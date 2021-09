Quoi surveiller aujourd’hui ?

Marches pour le climat

Plusieurs manifestations sont organisées vendredi dans une dizaine de villes du Québec, dans le cadre d’une mobilisation mondiale réclamant une plus grande « justice climatique ». De nombreuses organisations étudiantes et des regroupements de jeunes marcheront entre autres à Québec et à Montréal. Un peu plus de 100 000 étudiants et étudiantes ont d’ailleurs voté pour une journée de grève.

Ce rassemblement se tient deux ans après la grande marche pour le climat qui s’était déroulée à Montréal en septembre 2019 et à laquelle la jeune militante Greta Thunberg avait participé.

Aujourd’hui, plusieurs politiciens seront présents lors de ces mobilisations, mais le ministre québécois de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charette, n’y sera pas, son bureau disant qu’il avait « d’autres engagements ».