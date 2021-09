Une défaite avec un goût de victoire pour Erin O’Toole

Le chef du Parti conservateur du Canada (PCC), Erin O’Toole, est sorti de la campagne électorale pandémique plus fort même s’il a échoué dans sa tentative d’expulser le chef libéral, Justin Trudeau, du bureau du premier ministre, sont d’avis les membres de sa garde rapprochée.

Erin O’Toole n’est pas passé sous le « rouleau compresseur » du Parti libéral du Canada (PLC) comme plusieurs l’anticipaient il y a 37 jours, a fait valoir le stratège conservateur Jason Lietaer à son arrivée dans le Tribute Communities Centre, à Oshawa, lundi soir. « [De voir Justin Trudeau et Erin O’Toole] être au coude-à-coude le dernier jour de la campagne électorale envoie à tout le monde des ondes positives concernant le leadership d’Erin O’Toole », a-t-il affirmé sur la glace recouverte de tuiles de bois où les « bleus » s’étaient donné rendez-vous pour prendre connaissance des résultats. Un mélange de « nervosité » et d’« excitation » flottait dans l’amphithéâtre lors du décompte des voix.

Une minorité d’électeurs québécois souscrivait, au moment où ces lignes étaient écrites, au « contrat » proposé par Erin O’Toole, érigé en grand défenseur des compétences provinciales — puis béni par le premier ministre québécois, François Legault. Le PCC figurait au troisième rang dans le cœur des francophones du Québec avec 19 % d’appuis, selon l’ultime coup de sonde effectué par la firme Léger avant le scrutin. Les francophones lui préféraient le Bloc québécois (38 %) et le Parti libéral du Canada (28 %), selon le sondage. Le directeur de la campagne conservatrice au Québec, Marc-Olivier Fortin, ne s’en formalisait pas lundi soir. « On partait de l’arrière. [Il y a un an], les gens ne nous considéraient même pas. Il y avait des sondages [qui créditaient le PCC de] 12 %, 13 %, 14 % des appuis au Québec. On finit la campagne avec du 19 %, 20 % d’appuis. Moi, je trouve cela fantastique », a-t-il affirmé dans les coulisses de l’amphithéâtre d’Oshawa.

La campagne électorale aura permis de « détoxifier le branding du Parti conservateur » au Québec, selon Marc-Olivier Fortin. Elle constitue en ce sens un « tremplin », estime-t-il après une campagne où son chef pro-choix, pro-mariage gai, Erin O’Toole, est parvenu à opérer le « centrage » d’un parti hérité de Stephen Harper et d’Andrew Scheer, sans s’aliéner les conservateurs des Prairies. « Je pense que ça regarde bien pour l’avenir. » Le stratège nourrissait l’espoir de voir l’équipe d’Erin O’Toole enregistrer des gains au Québec, particulièrement dans les régions de la Mauricie et de Québec, malgré les efforts de son principal adversaire, Justin Trudeau, de l’associer tantôt à l’ex-premier ministre conservateur Stephen Harper tantôt au premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, dont la gestion de la pandémie de COVID-19 a tourné au vinaigre. Il pointait les circonscriptions de Trois-Rivières (Yves Lévesque), ainsi que de celles de Beauport-Limoilou (Alupa Clarke) et de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix (Véronique Laprise). « Ce sera à tout le moins des courses serrées, ce qui n’était pas le cas auparavant », précisait-il, alors que les résultats des courses se faisaient toujours attendre au moment où ces lignes étaient écrites. Le PCC comptait 10 des 78 sièges au Québec au moment de la dissolution de la Chambre des communes, le 15 août dernier.

Lundi, 22 h 30, les libéraux et les conservateurs avaient respectivement remporté 23 sièges et 8 sièges dans l’Atlantique. L’avancée du PLC avait ralenti l’élan des militants conservateurs vers l’aréna d’Oshawa, aussi connu sous son ancien nom, General Motors Centre. Les parterres et gradins — où 1000 personnes, y compris les journalistes et les employés du parti, étaient attendues — étaient vides ou presque. Même les anciens ministres du gouvernement Harper, James Moore et John Baird, qui avaient confirmé leur présence, n’étaient pas en vue.