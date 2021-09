Le NPD espérait des gains

Le contraste était frappant. Dix ans et des poussières après la vague orange de 2011, qui avait balayé le Québec et le reste du pays, la soirée électorale du seul député sortant néodémocrate au Québec, Alexandre Boulerice, s’est déroulée dans un café de la rue Beaubien, à Montréal. Il y avait une douzaine de membres des médias et… un militant du NPD.

Le parti de Jagmeet Singh a décidé de ne tenir aucun grand rassemblement électoral, lundi soir, en raison de la pandémie. Les règles sanitaires ont été respectées à la lettre, mais l’effervescence du soir de scrutin n’était pas tout à fait au rendez-vous.

Au moment où ces lignes étaient écrites, le Nouveau Parti démocratique (NPD) croisait les doigts pour augmenter sa présence à la Chambre des communes. Les troupes de Jagmeet Singh, qui n’avaient que 24 députés à la dissolution du Parlement — dont un seul au Québec —, espéraient faire des gains pour détenir la balance du pouvoir dans un éventuel gouvernement minoritaire.

« Le moral est bon. J’ai bon espoir d’avoir d’autres collègues avec moi. Je suis conscient d’être grand et fort, mais ça serait agréable d’avoir un peu d’aide », a dit en riant Alexandre Boulerice, en début de soirée. Les résidants de Rosemont le saluaient en passant devant le café où il avait donné rendez-vous aux médias, lundi soir.

Le député sortant de Rosemont–La Petite-Patrie, unique député néodémocrate au Québec, se montrait confiant d’être réélu pour un quatrième mandat de suite. Il se trouvait bien seul depuis le scrutin de 2019.

Toute une différence avec la vague orange de 2011, qui avait propulsé le parti de Jack Layton, à l’époque, au statut d’opposition officielle à Ottawa. Le NPD avait remporté 103 sièges au pays, dont 59 (sur 75) au Québec. Après la mort de Jack Layton, le parti a chuté à 44 élus avec le chef Thomas Mulcair en 2015, puis à 24 sous Jagmeet Singh en 2019.

Une demi-douzaine d’ex-élus de la vague orange tentaient de se faire réélire. L’ex-députée Ruth Ellen Brosseau a fait un retour dans la circonscription de Berthier–Maskinongé, qu’elle a représentée durant deux mandats, entre les années 2011 et 2019. Au moment où ces lignes étaient écrites, elle devançait légèrement le député bloquiste sortant, Yves Perron.

Les résultats tardaient à être dévoilés dans Laurier–Sainte-Marie, où l’épidémiologiste Nimâ Machouf, candidate pour la deuxième fois, tentait de ravir le siège du député libéral sortant, Steven Guilbeault. Il avait remporté près de 42 % des voix en 2019. L’étoile du militant écologiste a pâli au cours du mandat libéral à cause de l’achat par Ottawa du controversé pipeline Trans Mountain, qui vise à exporter le pétrole des sables bitumineux de l’Alberta. Steven Guilbeault était ministre du Patrimoine, et non de l’Environnement, mais le NPD l’a tout de même associé à cette décision controversée du gouvernement Trudeau.

Talonner le gouvernement

Jagmeet Singh a mené une bonne campagne, estime Alexandre Boulerice. Le NPD est le parti le plus populaire parmi les électeurs de 18 à 34 ans, mais ce groupe d’âge est celui qui se rend le moins aux urnes, déplore le député sortant.

Sans présumer du résultat des élections, M. Boulerice a dit être convaincu que son parti va jouer un rôle crucial dans le prochain parlement, notamment en cas de gouvernement minoritaire. « On a joué un rôle important depuis deux ans avec un gouvernement minoritaire », souligne l’élu sortant de Rosemont.

Il rappelle que le NPD a poussé fort pour que les travailleurs autonomes et les étudiants aient droit à l’aide financière d’urgence créée pour amortir le choc de la pandémie, et pour que les subventions salariales atteignent 75 %.

Le militant néodémocrate Hans Marotte, qui a aidé Jagmeet Singh à se préparer au débat en français, estime que le parti talonnera le prochain gouvernement sur la question de l’environnement. « Avec la crise des changements climatiques, ça n’a pas de sens d’acheter un pipeline ou de faire un troisième lien à Québec », dit cet infatigable défenseur des droits des travailleurs, qui a été deux fois candidat du NPD, en 2015 et en 2000.

Hans Marotte est convaincu que Jagmeet Singh restera en poste même s’il ne gagne pas ses élections. « Je n’ai pas de crainte là-dessus. C’est un gars vraiment authentique, professionnel, qui a des principes. Si les jeunes vont voter, on a des chances. »