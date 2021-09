Quoi surveiller aujourd’hui ?

La réforme de la loi 101

En mai dernier, le gouvernement de François Legault déposait le projet de loi 96, une réforme de la loi 101 menée par le ministre Simon Jolin-Barrette.

C’est à partir d’aujourd’hui que débutent les consultations particulières et les auditions publiques sur ce projet de loi, dans lequel M. Jolin-Barrette voyait une sorte de « relance linguistique », et ce, « dans le respect le plus complet des institutions de la communauté anglo-québécoise ».

On pourra notamment entendre aujourd’hui l’Office québécois de la langue française, des syndicats et deux anciennes ministres, Louise Beaudoin et Louise Harel.