Quoi retenir de la fin de semaine?

Sprint final pour les chefs fédéraux

Les chefs des partis politiques fédéraux tentaient ce week-end, pour une dernière fois avant le scrutin de lundi, de convaincre les Canadiens de leur accorder leur confiance.

Du côté des libéraux, on a lancé un véritable cri de ralliement. Samedi, Justin Trudeau a formulé le souhait d’obtenir lundi un mandat « clair » de la part des Canadiens. Dans le cas contraire, serait-ce le chant du cygne du chef libéral ? M. Trudeau n’a pas voulu dire si cette campagne électorale pourrait être sa dernière, mais il a laissé entendre que peu importe l’issue du scrutin, il restera dans les parages. « Je n’ai même pas presque fini toutes les grandes choses que j’ai l’intention de continuer à accomplir avec les Canadiens », a-t-il déclaré. Dimanche, Mélanie Joly a demandé à son tour aux troupes libérales de redoubler d’efforts et d’inciter les électeurs à voter au Québec. « Je le dis encore : on veut les deux mains sur le volant », a affirmé la coprésidente de la campagne libérale, reprenant une expression rendue célèbre en 2008 par l’ancien premier ministre du Québec, Jean Charest.

Erin O’Toole a pour sa part eu une journée un peu moins chargée dimanche, avec quatre arrêts dans la grande région de la Ville Reine. M. O’Toole a passé la journée en offensive dans des circonscriptions libérales de la grande région de Toronto — Oakville et Markham-Thornhill —, représentées par les ministres Anita Anand et Mary Ng, de même que York-Centre et Don Valley-Ouest. « Demain, nous pouvons nous assurer de ne pas récompenser M. Trudeau pour une élection de 600 millions qu’il a déclenchée pour lui-même », a lancé le chef conservateur devant des militants à Markham lors d’un discours de quatre minutes.

Du côté du NPD, Jagmeet Singh a passé la journée dans la région de Vancouver, où il représente la circonscription de Burnaby-Nord. Le chef néodémocrate s’est arrêté dans cinq circonscriptions libérales, dans celle de l’ex-ministre libérale devenue indépendante Jody Wilson-Raybould ainsi que dans une circonscription conservatrice. « Vous n’avez pas à choisir entre M. Trudeau, avec ses belles paroles et qui ne fait pas d’actions concrètes, ou M. O’Toole, qui n’aide pas les gens, qui ne priorise pas les gens. Vous avez un choix avec le NPD, qui se bat pour vous », a-t-il martelé.

Après avoir prédit la veille que la carrière de certains chefs fédéraux, sans les nommer, prendra fin à l’issue du scrutin de lundi, Yves-François Blanchet était de passage à Sherbrooke dimanche pour donner un coup de pouce à sa candidate Ensaf Haidar. Celle-ci a été critiquée par des adversaires pour son français plus ou moins bien maîtrisé. « J’aime mieux quelqu’un qui se lève debout avec un français incertain que quelqu’un qui reste assis avec un bon français », a plaidé le chef bloquiste. « Est-ce que les Sherbrookois ont seulement besoin de quelqu’un qui parle ou ils ont besoin de quelqu’un qui agit ? » a pour sa part répondu Mme Haidar, devant un groupe de partisans. Plus tôt dans la journée, le chef du Bloc était à Shawinigan, où il a rencontré le maire, Michel Angers. M. Blanchet a pris l’« engagement très personnel » que les 2000 employés du Centre de données fiscales du gouvernement fédéral garderont leur emploi, si le Québec obtient la déclaration de revenus unique.