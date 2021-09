Quoi surveiller en fin de semaine ?

Des prix pour la télévision

Dimanche, deux célébrations de créations télévisuelles auront lieu, une ici et l’autre aux États-Unis. D’abord, le Québec célébrera les Gémeaux, qui tiennent leur 36e gala, animé par Véronique Cloutier. La soirée est diffusée à ICI Télé, dès 20 h. Les séries Faits divers et Bête noire sont en tête des finalistes.

Chez nos voisins du Sud, ce sont les prix Emmy qui seront remis à Los Angeles. La soirée, animée par Cedric the Entertainer, se déroule sur une scène extérieure, avec quelque 500 invités. Parmi les émissions qui pourraient de démarquer, notons The Crown, The Mandalorian, Mare of Easttown et Ted Lasso.