La mairesse interpelle le ministre dans le dossier Ray-Mont

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, demande au ministre de l’Environnement du Québec « d’évaluer la possibilité » de déclencher une évaluation environnementale du projet de plateforme de transbordement de conteneurs de Ray-Mont Logistiques, dans l’est de la ville.

Dans une lettre adressée jeudi à Benoit Charette, la candidate à la mairie joint sa voix au maire de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Pierre Lessard-Blais, et à un mouvement citoyen qui demande la tenue d’une audience publique du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE). La lettre de Mme Plante fait référence à l’article 31.1.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement, par lequel le ministre peut décider exceptionnellement d’assujettir un projet à la Procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, notamment si « les enjeux environnementaux que peut susciter le projet sont majeurs et que les préoccupations du public le justifient ».

« Malgré les nombreux efforts déployés pour trouver le meilleur scénario d’implantation possible, respectueux des milieux de vie adjacents, la population locale craint les nuisances sur sa santé, sa qualité de vie et l’environnement, en raison notamment de l’augmentation anticipée du passage de camions, écrit la mairesse dans sa lettre. Plusieurs soulignent également l’importance de protéger les rares espaces verts du secteur Assomption-Sud menacés par le projet. »

Cette missive a été envoyée deux jours avant la tenue d’une manifestation contre le projet prévue samedi midi à la place Simon-Valois, où de nombreux politiciens sont attendus, dont le porte-parole de Québec Solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le chef du Parti québécois, Paul St-Pierre Plamondon. Ce dernier a d’ailleurs réclamé, dans une entrevue au journal Métro jeudi, une évaluation du projet par le BAPE.

Les candidats du Parti libéral du Canada, du Bloc québécois et du Nouveau Parti démocratique dans l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve ont aussi confirmé leur présence à la marche, selon les organisateurs.

Pas de projet déposé au ministère

Pour sa part, le cabinet du ministre de l’Environnement, répond, dans une lettre adressée mercredi à Pierre Lessard-Blais, qu’il n’est pas possible de déclencher une étude d’impact environnemental puisque Ray-Mont Logistiques n’a pas encore déposé de demandes d’autorisation pour son projet au ministère. Les seuls travaux autorisés pour l’instant, qui sont d’ailleurs en cours, concernent la réhabilitation du terrain.

Membre de la Mobilisation 6600 Parc-Nature MHM, Marie-Ève Rancourt souligne que ces travaux sont déjà importants, puisqu’ils impliquent de l’asphaltage et « la création d’un îlot de chaleur ». Elle se réjouit de l’appui de la mairesse.

« La balle est dans le camp du gouvernement, qui est en mode attentif plutôt que proactif, dit-elle. Tout le monde s’inquiète du projet dans le quartier. Pourquoi il ne prend pas les devants ? » La résidente de Merci-Hochelaga-Maisonneuve croit que le ministre pourrait faire pression sur Ray-Mont pour qu’il dépose officiellement un projet.

De son côté, Ray-Mont rappelle que des discussions ont lieu au sein du groupe de travail piloté par la ville, auquel participent des citoyens, pour déterminer quelles seraient les mesures nécessaires pour atténuer les nuisances. L’entreprise attendrait la fin de ces consultations pour soumettre son projet.

Les tensions sont vives sur le terrain de Ray-Mont Logistique depuis quelques semaines. Jeudi matin, une trentaine de manifestants ont temporairement bloqué l’accès au chantier, jusqu’à l’arrivée de policiers, rapporte l’entreprise. Cette dernière affirme également avoir été victime d’une tentative d’incendie et d’actes violents.