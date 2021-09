Quoi surveiller aujourd’hui ?

Pressions pour la réforme du statut de l’artiste

Neuf associations culturelles québécoises se serrent les coudes et demanderont aujourd’hui au gouvernement du Québec que le projet de réforme de la Loi sur le statut de l’artiste — adoptée en 1987 — soit au menu automnal du Parlement.

Parmi les groupes en question, qui représentent quelque 26 000 artistes, on trouve l’Union des artistes, la Guilde des musiciennes et musiciens du Québec, l’Union des écrivaines et des écrivains québécois et l’Association québécoise des auteurs dramatiques. Au cœur du débat se trouvent, entre autres, les droits des créateurs et leurs conditions salariales.

En mai, l’Assemblée nationale avait adopté à l’unanimité une motion appuyant les créateurs et demandant notamment à la ministre de la Culture, Nathalie Roy, de respecter son engagement de réformer la législation.