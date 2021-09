Un tribunal spécialisé accueillera les victimes d’agression sexuelle

Le recours aux tribunaux devrait être à court terme moins traumatisant pour les victimes d’agression sexuelle et de violence conjugale, en vertu du projet de loi 92 déposé mercredi par le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette.

Le projet de loi 92 vise à créer des tribunaux spécialisés destinés à créer, à toutes les étapes du processus, un environnement plus accueillant pour les plaignantes, qui hésitent trop souvent à entreprendre des recours judiciaires, persuadées que leur agresseur s’en sortira indemne ou que le processus sera encore plus traumatisant que le crime subi.

Le ministre Jolin-Barrette a donc tenu parole, en respectant son engagement de légiférer dès cet automne pour créer un tribunal spécialisé, une initiative visant à redonner aux victimes confiance dans le système de justice.

En déposant son projet de loi, le ministre a dit vouloir procéder rapidement à son adoption.

Le rapport d’un groupe de travail créé par le ministre a recommandé récemment de procéder par étapes pour implanter sa réforme, en misant d’abord sur des projets pilotes pour tester les changements envisagés, avant de créer un tribunal spécialisé permanent.

Le groupe de travail insistait sur l’importance de bien préparer la plaignante à ce qui l’attend au tribunal. Au palais de justice, on pourrait par exemple prévoir des salles d’attente distinctes pour les plaignantes et les accusés, pour éviter tout contact entre eux. Le groupe jugeait aussi pertinent d’assurer une « formation continue » de tous les intervenants, incluant les procureurs et les juges, et de viser une même qualité de services dans tous les districts judiciaires.

Rappelons que précédemment, en décembre dernier, un groupe d’experts avait produit un volumineux rapport sur les moyens à privilégier pour contrer la réticence des victimes d’agressions sexuelles et de violence conjugale à porter plainte. Intitulé « Rebâtir la confiance », la principale recommandation émanant du rapport était précisément la création d’un tribunal spécialisé.