Quoi retenir de la fin de semaine?

Fernandez s’incline aux Internationaux des États-Unis

Le parcours de rêve de Leylah Fernandez aux Internationaux de tennis des États-Unis ne s’est pas terminé comme elle l’aurait souhaité. La Québécoise s’est inclinée en finale samedi après-midi contre la Britannique Emma Raducanu en deux manches de 6-4, 6-3.

« Malheureusement, j’ai commis trop d’erreurs aujourd’hui. Je pense qu’Emma l’a noté, et elle a tiré avantage de celles-ci, a analysé Fernandez, qui en était à une première finale en carrière en Grand Chelem. Je suis déçue. Cette défaite va me suivre pendant un bon bout de temps, et je crois qu’elle va me motiver à mieux m’entraîner et à m’améliorer. »

« Leylah a joué de l’excellent tennis, a déclaré de son côté Raducanu, qui vivait elle aussi une première finale en Grand Chelem. J’ai trouvé que le niveau de jeu était très élevé. J’espère que nous nous affronterons encore plusieurs fois, et espérons que ce soit en finale. »

Le parcours d’Emma Raducanu était lui aussi une sorte de conte de fées. Âgée de seulement 18 ans, la joueuse britannique est devenue la plus jeune championne d’un tournoi majeur depuis Maria Sharapova à Wimbledon, en 2004, et la plus jeune championne à New York depuis Serena Williams, en 1999.

La finale masculine du tournoi avait lieu dimanche, et Novak Djokovic avait la possibilité de gagner les quatre tournois du Grand Chelem dans la même année, un exploit qui n’a pas été renouvelé depuis Rod Laver, en 1969. Le Serbe a toutefois raté son rendez-vous avec l’histoire, le Russe Daniil Medvedev l’ayant emporté en trois manches de 6-4, 6-4, 6-4.