Dans le cadre de notre série « Regards sur le paysage », nous vous avons lancé un appel à nous envoyer votre paysage préféré, celui que vous voulez préserver ou faire connaître, un endroit unique à vos yeux ou emblématique pour le Québec. Plus d’une soixantaine de lecteurs ont répondu à cette invitation et nous vous livrons une sélection de quelques-unes de ces réponses, une déclaration d’amour au territoire.

1 Mont Orford | Une vue du mont Orford qui inspire notre lecteur. Daniel Gagnon

2 Parc du Bic | Douce atmosphère au parc du Bic François Daoust, alias Bazz le photographe

3 Montréal | « Le phare de Lachine, à Montréal. Il ne se passe pas une semaine sans une marche sur les rives du lac Saint-Louis à Lachine, mon quartier. Depuis la pandémie le fleuve est devenu ma source d’apaisement. » Sylvie Pinsonneault

4 Laval | « Vue sur des îles de l’archipel Saint-François à Laval : la grande île aux Vaches et, devant elle, l’île Forget. La grande étendue d’eau entre les îles est propice aux activités nautiques douces. Des rameurs pratiquent leur sport dans un bateau d’aviron de course. » Marcel Bruneau

5 Havre-Aubert et lac des Pins | À gauche : la Butte des demoiselles à Havre-Aubert, aux Îles de la Madeleine. « Première incursion dans ce havre de paix, et ce spectacle qui donne envie de visiter ce coin de pays. » À droite : « Ballade avec ma chienne Mia dans le petit matin au lac des Pins » Catherine Craig et Jean Aubry

6 Rivière-du-Loup | « Sur le quai de Rivière-du-Loup, un paysage apaisant et une courte ode. Rivière-du-Loup / Où le voile de la tombée du jour apparaît / Où la flamme du monde rosit la voûte céleste / Où le ventre des montagnes prend soin de l’autre rive / J’aimerais pêcher avec la brise du large / Pour que le parfum salin arrête le temps et me présente la vie. » Benoît Cormier

7 Baie-Johan-Beetz | Sur la plage de Baie-Johan-Beetz, sur la Côte-Nord, un dernier voyage d’amoureux pour Monique Lafrance et son conjoint. « Il se savait malade, et avait intitulé cette photo Moi, mes souliers… » Monique Lafrance

8 La Baie | « Plusieurs personnes se sont arrêtées cet été pour photographier ce champ en fleurs, dans le secteur Bagotville à La Baie. » Claire Tremblay

9 Mont Xalibu | « Vue du sommet du mont Xalibu qui fait partie de la traversée des McGerrigle, sentier d’une beauté exceptionnelle du parc national de la Gaspésie. Aimer ce paysage signifie aussi préserver l’habitat des derniers caribous de la Gaspésie. » Catherine Béliveau

10 Île Rouge | « Vue sur la Côte-Nord, vers Tadoussac, l’Île Rouge et l’embouchure du Saguenay. Soleil couchant sur fond d’orage. » Claire Gauthier