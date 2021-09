Quoi surveiller aujourd’hui ?

Début du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris

Presque six ans après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, le vaste procès des 14 accusés — et de six autres jugés par contumace — s’ébranlera aujourd’hui à Paris, dans la salle des pas perdus du palais de justice de l’île de la Cité.

Les attaques avaient fait 130 morts et des centaines de blessés dans la salle de spectacle du Bataclan, au Stade de France et sur les terrasses des 10e et 11e arrondissements de Paris. L’enquête, qui dure depuis quatre ans, compte 47 000 procès-verbaux.