Leylah Fernandez accède à la demi-finale des Internationaux de tennis aux États-Unis

La Québécoise Leylah Fernandez a brillé à nouveau et elle a atteint les demi-finales des Internationaux des États-Unis, mardi, battant l'Ukrainienne Elina Svitolina, cinquième tête de série, au compte de 6-3, 3-6 et 7-6 (5).



La Lavalloise de 19 ans affrontera au tour suivant Barbora Krejcikova ou Aryna Sabalenka, qui vont jouer en soirée.



Classée 73e au monde, Fernandez se trouve en demi-finales d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.



Les coups gagnants ont été répartis 42-32 en faveur de Fernandez.



La Canadienne a converti sa première balle de match et a signé la victoire en deux heures et 27 minutes, quand Svitolina a envoyé une balle trop loin.



Chaque joueuse a récolté quatre bris, tandis que Fernandez a surmonté cinq doubles fautes.



La Québécoise s'est distinguée au filet, y inscrivant le point 19 fois en 24 occasions.



Championne junior à Roland-Garros il y a deux ans, Fernandez écartait une autre grosse pointure de plus, dans la Grosse pomme.



Plus tôt dans le tournoi, elle a aussi éliminé la championne en titre Naomi Osaka et Angelique Kerber, grande gagnante de 2016 à Flushing Meadows.



Elle et Svitolina avaient lutté une seule fois et Svitolina avait prévalu en 2020, à Monterrey.

À voir en vidéo