La coroner amorce ses audiences sur le CHSLD Herron, où 47 personnes sont mortes

La coroner a amorcé mardi ses audiences publiques sur le CHSLD Herron, sur l’île de Montréal, où 47 personnes sont mortes de la COVID-19 lors de la première vague de la pandémie, au printemps de 2020.

Dans ses remarques liminaires, la coroner Géhane Kamel a déclaré que ce n’était pas son rôle de déterminer la responsabilité criminelle ou civile, mais plutôt de faire la lumière sur les circonstances de cette tragédie à la Résidence Herron, un CHSLD privé de Dorval.

Mme Kamel enquête de façon générale sur tous les décès survenus dans sept résidences pour personnes âgées et centres hospitaliers et de soins de longue durée (CHSLD) au Québec, mais la partie des audiences concernant Herron avait été suspendue plus tôt cette année pendant que les procureurs décidaient s’ils devaient ou non porter des accusations contre les anciens propriétaires.

Le directeur des poursuites criminelles et pénales a finalement conclu le mois dernier que les preuves dans ce dossier ne révélaient pas d’infractions criminelles.

Un rapport commandé par le ministère de la Santé a conclu que les propriétaires de la Résidence Herron avaient fait preuve de «négligence organisationnelle,» qui a empêché de répondre aux besoins des résidents, lorsque la pandémie a frappé au printemps 2020.

Les audiences sur Herron entendront en septembre des dizaines de témoins, en commençant mardi par la policière qui avait enquêté sur l’hécatombe et la directrice régionale de la santé publique de Montréal, Mylène Drouin.