Conférence de presse de François Legault

Le premier ministre François Legault tiendra une conférence de presse à 13 h. Il sera accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, et du directeur national de santé publique du Québec, Horacio Arruda.

Le Québec a déclaré hier 530 nouveaux cas de COVID-19, 11 hospitalisations de plus et aucun décès. On compte désormais 64 personnes aux soins intensifs, une augmentation de 8. Dimanche, 12 066 doses de vaccin contre la COVID-19 ont été administrées. Au total, 87% des Québécois de plus de 12 ans ont reçu une dose de vaccin, et 80% sont entièrement vaccinés.