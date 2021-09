Des organisations syndicales manifesteront lundi à Montréal

Une trentaine d’organisations syndicales et communautaires de la région de Montréal s’associent à une manifestation qui aura lieu au jour de la fête du Travail en après-midi, lundi, afin de dénoncer les inégalités sociales et ce qu’elles croient être des attaques contre les travailleurs.

Les militants veulent notamment s’en prendre à l’adoption de lois spéciales qui enlèvent le droit de grève aux travailleurs et qui, à leur avis, sont dictées par le patronat.

Les organisations fustigent aussi le projet de loi 59, une réforme en santé-sécurité du travail déposée par le ministre québécois du Travail et de l’Emploi, Jean Boulet. Elles affirment que le texte de loi représente une attaque frontale aux acquis historiques en santé-sécurité du travail, notamment en ce qui concerne les mécanismes de prévention.

Cette pièce législative est une refonte de deux lois qui datent de 1979 et 1985 en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles, ainsi qu’en matière de santé et sécurité du travail.

Dominique Daigneault, présidente du Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, affirme que le projet de loi du ministre Boulet ne répond pas aux aspirations et des travailleurs et que le gouvernement doit retourner à la table à dessin, mener de réelles consultations publiques et amender son projet de loi.

Pour sa part, le Mouvement Action-Chômage de Montréal profitera de la manifestation de la fête du Travail pour dénoncer que les emplois précaires, mal payés et à temps partiel se multiplient, que le marché du travail devient de plus en plus dérégulé et que la liberté syndicale soit sapée par des lois spéciales et des décrets.

La manifestation débutera à 13 h devant l’Obélisque Charles-de-Gaulle, au parc La Fontaine.