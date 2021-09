La Sûreté du Québec dit avoir découvert David Côté et son fils Jake

La SQ confirme avoir trouvé le suspect de 36 ans et l’enfant, ce qui met fin à l’alerte Amber. Le corps policier ne précise pas pour le moment l’état de santé du père et du fils. La SQ ne donnera pas non plus davantage de détails afin de ne pas nuire à l’opération. Elle invite d’ailleurs la population à ne pas s’approcher des lieux.

Vendredi, les autorités avaient affirmé avoir obtenu la confirmation que des objets récupérés depuis le début des recherches portaient des traces de l’ADN de David Côté et de son fils.

D’après la mise à jour transmise par la SQ, cette nouvelle information confirmait que la paire se trouvait bel et bien dans les forêts de Sainte-Paule, région située dans le Bas-Saint-Laurent.

La porte-parole de la SQ Hélène St-Pierre avait indiqué qu’en plus de faire des recherches au sol et dans les airs, les policiers ont utilisé des haut-parleurs, samedi, pour tenter de communiquer avec le suspect.

« Nous en avions avisé la population afin qu’elle comprenne bien de quoi il s’agissait pour ne pas l’inquiéter », a-t-elle dit.

L’alerte Amber avait été élargie à l’ensemble de la province et dans certaines parties du Nouveau-Brunswick, mercredi, après la découverte d’un véhicule tout-terrain qui aurait été utilisé par David Côté.

La GRC du Nouveau-Brunswick a annoncé vendredi que l’alerte avait été levée dans les régions de Madawaska, Restigouche et Gloucester.