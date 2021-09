Grève des traversiers

Le Syndicat des Métallos et la Société des traversiers du Québec n’ont pas réussi à s’entendre dans le différend qui les oppose, ce qui causera une grève de trois jours et paralysera plusieurs traverses, dont celle de Québec-Lévis et de Matane–Baie-Comeau–Godbout.

La grève devrait prendre fin dimanche matin. Les traversées qualifiées d’essentielles, soit celle entre Tadoussac et Baie-Sainte-Catherine et celle entre L’Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive, resteront en service, mais avec un service réduit.