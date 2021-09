Quoi surveiller aujourd’hui ?

Les prévisions sur la COVID-19

L’Institut national d’excellence en santé et services sociaux, l’INESSS, devrait publier aujourd’hui ses prévisions hebdomadaires sur l’état de la COVID-19 au Québec. Dans son point de presse de mardi, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a laissé entendre que les tendances ne seront pas encourageantes.

Selon M. Dubé, « on va avoir une hausse des cas et des hospitalisations dans les prochaines semaines, particulièrement à Montréal et à Laval, si la tendance se maintient ». Ce dernier précisait que les jeunes étaient particulièrement touchés par le virus.