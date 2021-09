Mise en oeuvre à géométrie variable du passeport sanitaire

Au premier jour de l’entrée en vigueur du passeport sanitaire, une part des restaurants montréalais ont dû refuser des clients qui n’avaient pas les documents nécessaires, alors que d’autres ont plutôt décidé de leur servir un avertissement.

« Ah, on est le 1er septembre ! J’étais en camping… », souffle une cliente au comptoir du café Les Oubliettes, dans Petite-Patrie. La barista, Nadine Nouri, lui explique sommairement la marche à suivre pour pouvoir récupérer son code QR.

« C’est très intense aujourd’hui », commente Mme Nouri. Elle désigne la cliente qui cherche toujours le courriel contenant son code QR, assise à une table, après plusieurs minutes. « Qu’est-ce que je fais si elle ne le trouve pas ? », se demande-t-elle. À 10 h 30, elle avait déjà dû refouler trois personnes qui souhaitaient s’attabler, dont une personne qui n’avait reçu qu’une seule dose de vaccin et un autre qui n’avait pas de téléphone cellulaire.

Devant le Régine Café, un chevalet indique clairement aux personnes qui font la file pour bruncher que le passeport vaccinal est requis. Ce dernier est demandé à l’entrée, de même qu’une pièce d’identité. Le copropriétaire de Régine Café, lui, a tout de même décidé d’être clément pour le moment, afin de laisser les clients s’adapter à la nouvelle mesure. Pierre-Luc Chevalier constate qu’environ le tiers de sa clientèle n’a pas pu présenter son passeport sanitaire, bien que ces gens affirmaient être doublement vaccinés. Plusieurs d’entre eux lui ont demandé comment faire.

« Je leur dis : “On est en rodage, sachez que normalement ça le prend, mais aujourd’hui on va être compréhensif” », rapporte-t-il. Est-ce que cette manière de faire respecte les règles ? « Je trouve que ce n’est pas clair. Je prends la décision pour mon resto, je comprends que je n’aurai pas de pénalité et qu’au pire on va m’aviser », indique-t-il. En effet, le gouvernement a annoncé que des sanctions ne seraient pas imposées aux commerces avant le 15 septembre.

Photo: Marie-France Coallier Le Devoir

Le copropriétaire du restaurant Le Pontiac, sur l’avenue Mont-Royal, adopte une stratégie similaire. « Pour la première semaine, je vais les laisser s’asseoir quand même. Je ne veux pas jouer à la police tout de suite », fait savoir Nicolas Rochette. Au Pontiac, c’est une fois les clients assis que les serveurs viennent s’enquérir de leur passeport vaccinal et de leur pièce d’identité.

Au gym Énergie Cardio du Plateau-Mont-Royal, les employés avaient, en début d’après-midi, refusé l’entrée à une demi-douzaine de clients. Là encore, plusieurs membres n’avaient pas leur passeport sanitaire au bout des doigts : près de 40 %, juge la conseillère Cyndy Lamouroux. Heureusement pour eux, le centre avait prévu une marche à suivre leur permettant d’obtenir rapidement une preuve de vaccination électronique par le biais du site Internet du gouvernement. La vice-présidente d’Énergie Cardio, Eveline Canape, estime que la clientèle a été largement coopérative dans l’ensemble de son réseau de gyms.