Le retour de Pierre Fitzgibbon

À Québec, le conseil des ministres tient une séance aujourd’hui et devrait réintégrer par la même occasion Pierre Fitzgibbon en son sein. Le député a réussi à vendre les actions qu’il possédait dans deux entreprises, White Star Capital et ImmerVision, et se conforme ainsi aux demandes de la commissaire à l’éthique, Anne Mignolet.

M. Fitzgibbon devrait être assermenté en avant-midi, et retrouverait donc le ministère de l’Économie et de l’Innovation, qu’il avait quitté il y a deux mois après un quatrième rapport défavorable de Mme Mignolet. D’autres fonctions pourraient aussi lui être attribuées.