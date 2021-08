Les chefs de parti en campagne

Le chef du Parti conservateur, Erin O’Toole, fera une annonce et tiendra un point de presse à King City, en Ontario. Plus tard dans la journée et toujours dans cette province, il participera à un événement avec des partisans.

Jagmeet Singh, chef du Nouveau Parti démocratique, sera à Ottawa en avant-midi pour faire une annonce sur les ultra-riches qui devraient payer leur part. Il se rendra ensuite en Colombie-Britannique, où il y aura un rassemblement à Ladysmith.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, a des rencontres prévues à Montréal toute la journée. Il fera notamment un point de presse sur l’intégration des immigrants et sur le contrôle des armes à feu, en plus de rencontrer des candidats.