Quoi retenir de la fin de semaine?

Une manifestation contre les règles sanitaires

Des milliers de personnes se sont rassemblées dans l’est de Montréal samedi après-midi pour protester contre les règles sanitaires en vigueur. Les participants s’opposaient notamment à la mise en application du passeport vaccinal dès mercredi ainsi qu’à la vaccination obligatoire des travailleurs de la santé. La manifestation baptisée «Les professionnels en marche» était organisée entre autres par le collectif Infirmières et infirmiers de première ligne du Canada et Réinfo Santé Québec, deux groupes qui s’opposent à la vaccination obligatoire du personnel soignant du réseau de la santé.

Alors que la province est plongée dans une quatrième vague de COVID-19, on pouvait lire sur certaines pancartes «Non au passeport», «On exige un débat public» et «Liberté!» La marche a pris fin vers 14 h 30 devant les bureaux de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, où se sont massés les manifestants pour entendre quelques discours parmi la cacophonie des cris de joie et des tambours. L’événement s’est déroulé de manière pacifique, malgré une forte présence policière.